Autor da ideia — Peter, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A tendência é definida na barra zero segundo dois indicadores Moving Average, isto é, rápida e lenta. De acordo com ele são formados os sinais preliminares:

se MA rápida < MA lenta

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

ou seja, este é o sinal para abertura da posição SELL;

se MA rápida > MA lenta

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

ou seja, este é o sinal para abertura da posição BUY.

Os sinais são confirmados usando o indicador WPR (на "0" и на "1" баре) e comparando os valores do indicador CCI com o "CCI sell level" ou "CCI buy level".

Cada posição lucrativa está sujeita à seguinte verificação: seu lucro é superior ao valor limite "Positive profit in the deposit currency"? Se for, a próxima posição será aberta com o volume aumentado por "Volume step".

Resultado do teste em EURUSD:



