Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RabbitM2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1203
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Peter, autor do código mq5 — barabashkakvn.
A tendência é definida na barra zero segundo dois indicadores Moving Average, isto é, rápida e lenta. De acordo com ele são formados os sinais preliminares:
se MA rápida < MA lenta
//--- Buying AND Selling if(ema_fast<ema_slow) { ... sell=true; buy=false; }
ou seja, este é o sinal para abertura da posição SELL;
se MA rápida > MA lenta
if(ema_fast>ema_slow) { ... sell=false; buy=true; }
ou seja, este é o sinal para abertura da posição BUY.
Os sinais são confirmados usando o indicador WPR (на "0" и на "1" баре) e comparando os valores do indicador CCI com o "CCI sell level" ou "CCI buy level".
Cada posição lucrativa está sujeita à seguinte verificação: seu lucro é superior ao valor limite "Positive profit in the deposit currency"? Se for, a próxima posição será aberta com o volume aumentado por "Volume step".
Resultado do teste em EURUSD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18663
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.
Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF
Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.