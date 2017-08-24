CodeBaseSeções
Autor da ideia — Peterautor do código mq5 — barabashkakvn.

A tendência é definida na barra zero segundo dois indicadores Moving Average, isto é, rápida e lenta. De acordo com ele são formados os sinais preliminares:

se MA rápida < MA lenta

//--- Buying AND Selling 
   if(ema_fast<ema_slow)
     {
...
      sell=true;
      buy=false;
     }

ou seja, este é o sinal para abertura da posição SELL;

se MA rápida > MA lenta

   if(ema_fast>ema_slow)
     {
...
      sell=false;
      buy=true;
     }

ou seja, este é o sinal para  abertura da posição BUY.

Os sinais são confirmados usando o indicador WPR (на "0" и на "1" баре) e comparando os valores do indicador CCI com o "CCI sell level" ou "CCI buy level".

Cada posição lucrativa está sujeita à seguinte verificação: seu lucro é superior ao valor limite "Positive profit in the deposit currency"?  Se for, a próxima posição será aberta com o volume aumentado por "Volume step".

Resultado do teste em EURUSD:

RabbitM2 EURUSD M5

RabbitM2 EURUSD M15

RabbitM2 EURUSD H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18663

