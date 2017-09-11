コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Boa_ZigZag_channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1055
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

著者: mandor

Boa_ZigZag の天井とトラフに基づくチャネル

図1. Boa_ZigZag_channel インジケーター

図1. Boa_ZigZag_channel インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18648

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

トレーディング戦略: 選択した時間間隔で高値/安値のブレイクアウト。

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Boa_ZigZag_Arrows インジケーター。

ZigZag_channel ZigZag_channel

ジグザグインジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Zigzag2_R_Color インジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。