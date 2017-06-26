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Индикаторы

Boa_ZigZag_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2528
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: mandor

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag.

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_channel

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_channel

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBarRange_HTF ColorBarRange_HTF

Индикатор строит канал на уровнях High и Low свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.

RabbitM2 RabbitM2

Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.

StopATR_auto StopATR_auto

Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.