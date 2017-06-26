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Boa_ZigZag_channel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: mandor
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_channel
Boa_ZigZag_Arrows_HTF
Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorBarRange_HTF
Индикатор строит канал на уровнях High и Low свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.
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