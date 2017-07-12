CodeBaseKategorien
Boa_ZigZag_channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1034
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Der echte Autor: mandor

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Boa_ZigZag erstellt wurde.

in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag_channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18648

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Die Strategie des Handels - der Durchbruch des Maximums/Minimums auf dem gewählten Zeitraum.

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ZigZag_channel ZigZag_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators ZigZags erstellt wurde.

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Zigzag2_R_Color erstellt wurde.