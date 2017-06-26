Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit