喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Color_PEMA_Envelopes_Digit - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
使用了 Color_PEMA_Digit MA 的包络线指标, 并且指示了趋势的方向，显示了通道边界的最新数值。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。
图 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18616
