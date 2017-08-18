使用了 Color_PEMA_Digit MA 的包络线指标, 并且指示了趋势的方向，显示了通道边界的最新数值。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit 指标