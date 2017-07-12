und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Color_PEMA_Envelopes_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 986
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Briefumschläge unter Verwendung des Movings Color_PEMA_Digit mit der Indikation der Trend-Richtung und der Darstellung der letzten Werte der Grenzen des Kanals.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator Color_PEMA_Envelopes_Digit
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18616
Die Briefumschläge unter Verwendung des Movings Color_QEMA_Digit mit der Indikation der Trend-Richtung und der Darstellung der letzten Werte der Grenzen des Kanals.N Candles v4
Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Es wird der Typ des Handelskontos berücksichtigt: Netting oder Hedge.
Der Indikator baut die Eröffnungsebene der Kerze auf größerer Timeframe, die in den Eingangsparametern des Indikators fixiert wurde.ColorBarRange_HTF
Der Indikator baut den Kanal auf den Ebenen der Kerze High und Low auf größerer Timeframe, die in den Eingangsparametern des Indikators fixiert wurde.