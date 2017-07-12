CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KiS_max_min_Avg - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
905
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: KCBT

Der umgezeichneten Kanal, der mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist . Die mittlere Linie des Kanals wird entsprechend dem am Markt anwesenden Trend gefärbt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 11.10.2007 veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator KiS_max_min_Avg

Abb.1 Der Indikator KiS_max_min_Avg

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18567

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

Der ZigZag mit den ungewöhnlichen Eigenschaften

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

Der Indikator Color_PEMA_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern

EveningStarStatistics EveningStarStatistics

Der Indikator zeigt die Statistik des Muster "Evening Star".

N Candles v3 N Candles v3

Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf.