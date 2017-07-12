Der echte Autor: KCBT

Der umgezeichneten Kanal, der mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist . Die mittlere Linie des Kanals wird entsprechend dem am Markt anwesenden Trend gefärbt.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 11.10.2007 veröffentlicht.

Abb.1 Der Indikator KiS_max_min_Avg