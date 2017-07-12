und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
KiS_max_min_Avg - Indikator für den MetaTrader 5
- 905
-
Der echte Autor: KCBT
Der umgezeichneten Kanal, der mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist . Die mittlere Linie des Kanals wird entsprechend dem am Markt anwesenden Trend gefärbt.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 11.10.2007 veröffentlicht.
Abb.1 Der Indikator KiS_max_min_Avg
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18567
