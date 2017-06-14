Реальный автор: KCBT

Перерисовывающийся канал, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Средняя линия канала окрашивается в соответствии с присутствующим на рынке трендом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.

Рис.1 Индикатор KiS_max_min_Avg