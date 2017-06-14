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KiS_max_min_Avg - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: KCBT
Перерисовывающийся канал, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Средняя линия канала окрашивается в соответствии с присутствующим на рынке трендом.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.
Рис.1 Индикатор KiS_max_min_Avg
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