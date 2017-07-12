Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Boa_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: mandor
Der ZigZag mit den ungewöhnlichen Eigenschaften (beim Aufbau geben Sie die Länge ein).
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 9.10.2007. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18546
Color_PEMA_Digit_HTF
Der Indikator Color_PEMA_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den EingangsparameternColor_QEMA_Digit_HTF
Der Indikator Color_QEMA_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern
KiS_max_min_Avg
Der umgezeichneten Kanal, der mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt istEveningStarStatistics
Der Indikator zeigt die Statistik des Muster "Evening Star".