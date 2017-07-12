CodeBaseKategorien
Boa_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
Boa_ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Boa_ZigZag.mq5 (11.33 KB) ansehen
Der echte Autor: mandor

Der ZigZag mit den ungewöhnlichen Eigenschaften (beim Aufbau geben Sie die Länge ein).

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 9.10.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18546

