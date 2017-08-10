Pon "Me gusta" y sigue las noticias
QEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 686
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Indicador QEMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador QEMA.mq5.
Fig. 1. Indicador QEMA_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18493
Indicador PEMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Color_QEMA_Digit
Media con promediación EMA cuádruple que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.
Clase para controlar la aparición de la velaEveningStar
El indicador muestra el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina).