ポケットに対して
インディケータ

EveningStar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov
ビュー:
1135
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インジケータは、"イブニングスター" パターンを示しています:

インジケーターイブニングスター

、パターンの柔軟な設定を提供します。

"ギャップ" の設定:

イブニングスターのギャップ

"ロウソク足2タイプ" のセットアップ:

イブニングスターロウソク足2タイプ

"ロウソク足サイズ" のセットアップ:

イブニングスターロウソク足サイズ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18500

