無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EveningStar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1135
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インジケータは、"イブニングスター" パターンを示しています:
、パターンの柔軟な設定を提供します。
"ギャップ" の設定:
"ロウソク足2タイプ" のセットアップ:
"ロウソク足サイズ" のセットアップ:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18500
CCheckNewCandle
クラスはロウソクの出現を監視するQEMA_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ QEMA インジケーター。
EveningStar
EveningStar EAは、"イブニングスター" のパターンをトレードします。 ロットは、リスク値に基づいて自由マージンのパーセンテージとして計算されます。XROC2_VG_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ XROC2_VG インジケーター。