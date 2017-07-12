CodeBaseKategorien
EveningStar - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Der Indikator zeigt das Muster "Evening Star" (der Abendstern):

Indiactor Evening Star

Es gibt die flexiblen Einstellungen für Muster.

Die Einstellung "Gap":

Evening Star Gap

Die Einstellung "Candle 2 type":

Evening Star Candle 2 type

Die Einstellung "Candle sizes":

Evening Star Candle sizes

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18500

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Die Klasse für die Erscheinens-Kontrolle der Kerze

QEMA_HTF QEMA_HTF

Der Indikator QEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

EveningStar EveningStar

Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern). Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

XROC2_VG_HTF XROC2_VG_HTF

Der Indikator XROC2_VG mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern