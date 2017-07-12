Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EveningStar - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt das Muster "Evening Star" (der Abendstern):
Es gibt die flexiblen Einstellungen für Muster.
Die Einstellung "Gap":
Die Einstellung "Candle 2 type":
Die Einstellung "Candle sizes":
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18500
CCheckNewCandle
Die Klasse für die Erscheinens-Kontrolle der KerzeQEMA_HTF
Der Indikator QEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
EveningStar
Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern). Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.XROC2_VG_HTF
Der Indikator XROC2_VG mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern