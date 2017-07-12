Der Indikator QEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Die Klasse für die Erscheinens-Kontrolle der Kerze

Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern). Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

Der Indikator XROC2_VG mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern