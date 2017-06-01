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Индикаторы

EveningStar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3662
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда):

Indiactor Evening Star

Имеются гибкие настройки для паттерна.

Настройка "Gap":

Evening Star Gap

Настройка "Candle 2 type":

Evening Star Candle 2 type

Настройка "Candle sizes":

Evening Star Candle sizes

QEMA_HTF QEMA_HTF

Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

EveningStar EveningStar

Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Класс для контроля появления свечи