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EveningStar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда):
Имеются гибкие настройки для паттерна.
Настройка "Gap":
Настройка "Candle 2 type":
Настройка "Candle sizes":
QEMA_HTF
Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Size of candles 2 (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".
EveningStar
Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.CCheckNewCandle
Класс для контроля появления свечи