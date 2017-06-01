Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда). Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.

Класс для контроля появления свечи