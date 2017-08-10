Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI Arrow - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2239
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Representación de flechas de la fuente Wingdings, si el indicador RSI cruza los nieveles UP y DOWN. El indicador "RSI Arrow" se representa en la ventana principal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18473
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Variación con uso de fractales.FractalSystem
Indicador con uso de fractales.
Size of candles 2 (text)
Tamaño de la barra. El tamaño de la vela se calcula según la fórmula: "minuendo" menos "sustraendo".Bullish and Bearish Engulfing
Comercio con el patrón "Bullish and Bearish Engulfing".