RSI Arrow - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Publicado:
RSI_Arrow.mq5 (15.62 KB) ver
Representación de flechas de la fuente Wingdings, si el indicador RSI cruza los nieveles UP y DOWN. El indicador "RSI Arrow" se representa en la ventana principal.

RSI Arrow inputs

RSI Arrow

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18473

