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RSI Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если индикатор RSI пересекает уровни UP и DOWN. Индикатор "RSI Arrow" отображается в главном окне.
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