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Индикаторы

RSI Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4144
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если индикатор RSI пересекает уровни UP и DOWN. Индикатор "RSI Arrow" отображается в главном окне.

RSI Arrow inputs

RSI Arrow

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5

Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5.

Colored Zerolag MACD Colored Zerolag MACD

Это версия ZeroLag MACD для MQL5.

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Торговая система, основанная на сжатии волатильности.