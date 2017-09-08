無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSI は矢印 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 3385
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSI が上下のレベルを越えると、インジケータは Wingdings 矢印を表示します。 「RSI 矢印」インジケーターがメインウィンドウに描画されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18473
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
フラクタルベースのバリエーション。FractalSystem
フラクタルベースのインジケーター。
ローソクのサイズ 2 (テキスト)
ローソク足のサイズ。 サイズは次の式で計算されます: "減数" マイナス "控除"。強気と弱気巻き込む
EA は、"強気と弱気巻き込む" パターンに基づいてトレード。