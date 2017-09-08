コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI は矢印 - MetaTrader 5のためのインディケータ

RSI が上下のレベルを越えると、インジケータは Wingdings 矢印を表示します。 「RSI 矢印」インジケーターがメインウィンドウに描画されます。

RSI は矢印エントリー

RSI は矢印

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18473

