CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSI Arrow - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4277
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exibição de setas - fonte Wingdings -, se o RSI cruzar os níveis UP e DOWN. O indicador "RSI Arrow" é mostrado na janela principal.

RSI Arrow inputs

RSI Arrow

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18473

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Variação usando fractais.

FractalSystem FractalSystem

Indicador usando fractais.

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Tamanho da barra. O tamanho da vela é calculado pela fórmula: "minuendo" menos "subtraendo".

Bullish and Bearish Engulfing Bullish and Bearish Engulfing

Negociação sobre o padrão "Bullish and Bearish Engulfing".