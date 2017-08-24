Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI Arrow - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4277
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Exibição de setas - fonte Wingdings -, se o RSI cruzar os níveis UP e DOWN. O indicador "RSI Arrow" é mostrado na janela principal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18473
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Variação usando fractais.FractalSystem
Indicador usando fractais.
Size of candles 2 (text)
Tamanho da barra. O tamanho da vela é calculado pela fórmula: "minuendo" menos "subtraendo".Bullish and Bearish Engulfing
Negociação sobre o padrão "Bullish and Bearish Engulfing".