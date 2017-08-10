Mira cómo descargar robots gratis
Bullish and Bearish Engulfing - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1742
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Comercio con el patrón "Bullish and Bearish Engulfing".
Parámetros de entrada:
- Bullish Engulfing — tipo de posición abierta al detectar "Bullish Engulfing"
- Bearish Engulfing — tipo de posición abierta al detectar "Bearish Engulfing"
- Risk in percent for a deal — riesgo de la transacción (cálculo del volumen de la posición)
- Shift in bars (from 1 to 255) — desplazamiento en horizontal en barras
- Distance (in pips) — distancia (más información en la figura de abajo)
- true -> close opposite positions — viraje de la posición dada
- magic number
