Indikatoren

RSI Arrow - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1714
(22)
RSI_Arrow.mq5 (15.62 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Die Darstellung des Zeigers aus dem Schrift Wingdings, wenn RSI die Ebene UP und DOWN überquert. Der Indikator "RSI Arrow" wird im Hauptfenster dargestellt.

RSI Arrow inputs

RSI Arrow

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18473

