LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: LGP
Die Variation mit der Verwendung der Fraktale. In blauen und rosa Fraktalen wurden die Exit-Preise verwendet, und in roten und grünen - High und Low.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.09.2007. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18471
