Indikatoren

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
786
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: LGP

Die Variation mit der Verwendung der Fraktale. In blauen und rosa Fraktalen wurden die Exit-Preise verwendet, und in roten und grünen - High und Low.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.09.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18471

