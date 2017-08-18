请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1231
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: LGP
一个分形的变化。蓝色和粉色分形使用的是收盘价，而红色和绿色分形使用的是最高价和最低价。
本指标最初是使用 MQL4 语言实现，并且最初于2007年9月14日发布在代码库中。
图 1. LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18471
FractalSystem
一个基于分形的指标。Color_PEMA_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Color_PEMA_Digit 指标。
RSI Arrow
本指标在 RSI 与上下水平线交叉时显示 Wingdings 箭头。烛形大小 2 (文字)
烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。