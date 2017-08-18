代码库部分
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - MetaTrader 5脚本

真实作者: LGP

一个分形的变化。蓝色和粉色分形使用的是收盘价，而红色和绿色分形使用的是最高价和最低价。

本指标最初是使用 MQL4 语言实现，并且最初于2007年9月14日发布在代码库中。

图 1. LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18471

