著者:LGP

フラクタルベースのバリエーション。 終値は青とピンクのフラクタルに使用され、高値と安値は、赤と緑のフラクタルに使用されます。

このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、14.09.2007 のコードベースで公開されました。

図1. インジケータ LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels