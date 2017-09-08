無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
著者:LGP
フラクタルベースのバリエーション。 終値は青とピンクのフラクタルに使用され、高値と安値は、赤と緑のフラクタルに使用されます。
このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、14.09.2007 のコードベースで公開されました。
図1. インジケータ LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18471
FractalSystem
フラクタルベースのインジケーター。ハックティック
ティックのインジケーター (Bidと尋ねる)。 最後の300ティックを表示します。
RSI は矢印
RSI が上下のレベルを越えると、インジケータは Wingdings 矢印を表示します。ローソクのサイズ 2 (テキスト)
ローソク足のサイズ。 サイズは次の式で計算されます: "減数" マイナス "控除"。