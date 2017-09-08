コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
888
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
著者:LGP

フラクタルベースのバリエーション。 終値は青とピンクのフラクタルに使用され、高値と安値は、赤と緑のフラクタルに使用されます。

このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、14.09.2007 のコードベースで公開されました。

図1. インジケータ LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18471

