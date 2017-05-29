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LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: LGP
Вариация с использованием фракталов. В синих и розовых фракталах использованы цены закрытия, а в красных и зелёных - хай и лоу.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.i4_GoldenLionTrend_v3
Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.
Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.Color_QEMA_Digit
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.