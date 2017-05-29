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Индикаторы

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: LGP

Вариация с использованием фракталов. В синих и розовых фракталах использованы цены закрытия, а в красных и зелёных - хай и лоу.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Рис.1. Индикатор LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Quadruple Exponential Moving Average Quadruple Exponential Moving Average

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.

XROC2_VG XROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.