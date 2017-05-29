Реальный автор: LGP

Вариация с использованием фракталов. В синих и розовых фракталах использованы цены закрытия, а в красных и зелёных - хай и лоу.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels