Indicadores

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1180
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: LGP

Variação usando fractais. Os fractais azul e rosa usam preços de fechamento, enquanto os vermelhos e verdes implementam High e Low.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.09.2007.

Fig.1. Indicador LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Fig.1. Indicador LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18471

