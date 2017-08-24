Autor real: LGP

Variação usando fractais. Os fractais azul e rosa usam preços de fechamento, enquanto os vermelhos e verdes implementam High e Low.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.09.2007.

Fig.1. Indicador LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels