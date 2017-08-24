CodeBaseSeções
FractalSystem - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Maloma

Indicador usando fractais.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.09.2007.

Fig.1. Indicador FractalsmSignal6diapazon

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18470

