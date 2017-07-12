CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FractalSystem - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1045
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: Maloma

Der Indikator mit der Verwendung der Fraktale.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 14.09.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator FractalsmSignal6diapazon

in Abb.1. Der Indikator FractalsmSignal6diapazon

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18470

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Der Indikator der Ticks (Bid und Ask). Er stellt die letzten 300 Ticks dar.

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Die Darstellung der Charts nach der Reihe auf dem Vordergrund im Modus Slideshow.

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Die Variation mit der Verwendung der Fraktale.

RSI Arrow RSI Arrow

Die Darstellung des Zeigers aus dem Schrift Wingdings, wenn RSI die Ebene UP und DOWN überquert.