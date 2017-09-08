無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FractalSystem - MetaTrader 5のためのインディケータ
著者: Maloma
フラクタルベースのインジケーター。
このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、14.09.2007 のコードベースで公開されました。
図1. FractalsmSignal6diapazon インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18470
ハックティック
ティックのインジケーター (Bidと尋ねる)。 最後の300ティックを表示します。チャートを1つ上に1つずつ自動的に取り込む
このインジケーターは、スライドショーと同じように、表を1つずつ前面に移動し、手を放すことができます。
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
フラクタルベースのバリエーション。RSI は矢印
RSI が上下のレベルを越えると、インジケータは Wingdings 矢印を表示します。