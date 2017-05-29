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Индикаторы

FractalSystem - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2921
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Maloma

Индикатор с использованием фракталов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор FractalsmSignal6diapazon

Рис.1. Индикатор FractalsmSignal6diapazon

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

XROC2_VG XROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Bullish and Bearish Engulfing Bullish and Bearish Engulfing

Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".