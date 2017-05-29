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FractalSystem - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Maloma
Индикатор с использованием фракталов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор FractalsmSignal6diapazon
Color_QEMA_Digit
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.XROC2_VG
Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.
Bullish and Bearish Engulfing
Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".Size of candles 2 (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".