Automatically bring charts one by one to the top - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1669
- Avaliação:
-
- Publicado:
Este indicador ajuda a exibir automaticamente gráficos um por um em primeiro plano, no modo apresentação de slides (slide-show), de modo a não se distrair com esse processo manualmente.
Clique no botão para executá-lo (ON), e clique novamente para pará-lo (OFF).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18467
