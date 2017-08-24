CodeBaseSeções
Automatically bring charts one by one to the top - indicador para MetaTrader 5

Ziheng Zhuang | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1669
Avaliação:
(24)
Publicado:
\MQL5\Indicators\
AutoBringChartToTop.mq5 (13.94 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Este indicador ajuda a exibir automaticamente gráficos um por um em primeiro plano, no modo apresentação de slides (slide-show), de modo a não se distrair com esse processo manualmente. 

Clique no botão para executá-lo (ON), e clique novamente para pará-lo (OFF).


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18467

