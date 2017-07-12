und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Automatically bring charts one by one to the top - Indikator für den MetaTrader 5
- 1115
Dieser Indikator ermöglicht die Charts automatisch nach der Reihe auf dem Vordergrund zu zeigen, im Modus der Slideshow, um sich in dem manuellen Modus nicht abzulenken.
Drücken Sie die Schaltfläche für den Start des Indikators (ON). Der zweite Druck wird die Darstellung der Charts (OFF) beenden.
