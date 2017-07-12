CodeBaseKategorien
Automatically bring charts one by one to the top - Indikator für den MetaTrader 5

Ziheng Zhuang
Dieser Indikator ermöglicht die Charts automatisch nach der Reihe auf dem Vordergrund zu zeigen, im Modus der Slideshow, um sich in dem manuellen Modus nicht abzulenken. 

Drücken Sie die Schaltfläche für den Start des Indikators (ON). Der zweite Druck wird die Darstellung der Charts (OFF) beenden.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18467

