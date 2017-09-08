コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

チャートを1つ上に1つずつ自動的に取り込む - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターは、スライドショーと同じように、表を1つずつ前面に移動し、手を放すことができます。

ボタンをクリックして実行 (on) し、もう一度クリックしてストップ (オフ) します。


