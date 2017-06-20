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Automatically bring charts one by one to the top - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор помогает автоматически выводить графики по очереди на передний план, в режиме слайд-шоу, чтобы не отвлекаться на это в ручном режиме.
Нажмите кнопку для запуска индикатора(ON). Второе нажатие остановит показ графиков (OFF).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18467
Boa_ZigZag_Arrows
Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.Boa_ZigZag_Price
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