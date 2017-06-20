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Индикаторы

Automatically bring charts one by one to the top - индикатор для MetaTrader 5

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
About me：a C/C++ programmer and forex trader, develop MT4/5 apps from October 2007.
Email: admin@fxmeter.com
My products： https://www.mql5.com/en/users/fxmeter/seller
24 продукта 25 кодов 26 тем 1377 комментариев
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Просмотров:
2154
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
AutoBringChartToTop.mq5 (13.94 KB) просмотр
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Этот индикатор помогает автоматически выводить графики по очереди на передний план, в режиме слайд-шоу, чтобы не отвлекаться на это в ручном режиме. 

Нажмите кнопку для запуска индикатора(ON). Второе нажатие остановит показ графиков (OFF).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18467

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Daily Open Line Daily Open Line

Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.

N Candles v4 N Candles v4

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. Учитывается тип торгового счёта: неттинг или хеджинг.