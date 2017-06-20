Этот индикатор помогает автоматически выводить графики по очереди на передний план, в режиме слайд-шоу, чтобы не отвлекаться на это в ручном режиме.



Нажмите кнопку для запуска индикатора(ON). Второе нажатие остановит показ графиков (OFF).



