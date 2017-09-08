私たちのファンページに参加してください
Exp_NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5のためのエキスパート
トレーディングシステムは、 NRTR_ATR_STOPインジケータシグナルに基づいています。 大きな色の星が現れた場合は、バーの近くにシグナルが形成されます。
EAは、コンパイル済みのインジケーターファイル NRTR_ATR_STOP を使用して操作を ex5 します。 erminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に保存します。
TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム。
EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。
図1. チャートの例
GBPUSD H1 で2015のテスト結果:
図2. テスト結果のチャート
