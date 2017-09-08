コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP.mq5 (14.22 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
トレーディングシステムは、 NRTR_ATR_STOPインジケータシグナルに基づいています。 大きな色の星が現れた場合は、バーの近くにシグナルが形成されます。

トレーディングシステムは、 NRTR_ATR_STOPインジケータシグナルに基づいています。 大きな色の星が現れた場合は、バーの近くにシグナルが形成されます。

EAは、コンパイル済みのインジケーターファイル NRTR_ATR_STOP を使用して操作を ex5 します。 erminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に保存します。

TradeAlgorithms mqh ライブラリファイルでは、ゼロ以外のスプレッドを提供するブローカーや、ストップロスとテイクプロフィットを設定してポジションの開始時にオプションを持つEAを使用できます。 次のリンクでライブラリの亜種をダウンロードすることができます:トレードアルゴリズム

EAのデフォルトのインプットパラメータは、以下に示すテストで使用されていました。 ストップロスおよびテイクプロフィットはテストの間に使用されませんでした。

図1. チャートの例

図1. チャートの例

GBPUSD H1 で2015のテスト結果:

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18448

