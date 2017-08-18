请观看如何免费下载自动交易
Exp_NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5EA
本交易系统是基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号的。当柱关闭时，如果出现了大的彩色星形，就生成信号。
本 EA 交易需要使用编译好的指标文件 NRTR_ATR_STOP.ex5 才能运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015年 GBPUSD H1 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18448
