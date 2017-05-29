CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_NRTR_ATR_STOP - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3076
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP.mq5 (14.22 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.37 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной звезды индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

VLT_TRADER VLT_TRADER

Торговая система, основанная на сжатии волатильности.

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.