CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_NRTR_ATR_STOP - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1234
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP.mq5 (14.22 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.37 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma estrela colorida.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador NRTR_ATR_STOP.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPUSD, H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18448

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

Compra, se o preço de abertura da última posição for superior ao preço atual.

Crossing of two iMA Crossing of two iMA

Cruzamento de duas médias móveis, um terceiro indicador como filtro. Lot: manualmente, ou o risco em porcentagem do saldo. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Vertical line Vertical line

O indicador desenha uma linha vertical (OBJ_VLINE) e depois move-a para o tempo especificado (horas e minutos).

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

indicador de intensidade de tendência usando os valores de dois canais de Bollinger.