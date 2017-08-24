CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
907
Avaliação:
(21)
Publicado:
Autor da ideiaIurii Tokman.

Criador do código mql5Vladimir Karputov.

Negociação sem colocar Take-Profit e Stop-Loss (estes níveis são calculados virtualmente).

Compra:

  • se não houver posições BUY 
  • se houver posições BUY e o preço de abertura da última posição for superior ao preço atual à distância Distance

Venda: ao contrário.

exp_Amstell-SL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18443

