exp_Amstell-SL - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 907
-
Autor da ideia: Iurii Tokman.
Criador do código mql5: Vladimir Karputov.
Negociação sem colocar Take-Profit e Stop-Loss (estes níveis são calculados virtualmente).
Compra:
- se não houver posições BUY
- se houver posições BUY e o preço de abertura da última posição for superior ao preço atual à distância Distance
Venda: ao contrário.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18443
