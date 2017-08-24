exp_Amstell-SL

Cruzamento de duas médias móveis, um terceiro indicador como filtro. Lot: manualmente, ou o risco em porcentagem do saldo. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop. Stop, Market ou Limit orders. Também são colocadas Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Indicador NRTR_ATR_STOP com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.