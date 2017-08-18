请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
exp_Amstell-SL - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1091
-
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路作者: Iurii Tokman.
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov.
交易不设置获利和止损水平 (这些水平是虚拟计算的).
买入:
- 如果没有买入仓位
- 如果有买入仓位，并且上个仓位的开盘价格高于当前价格一定距离。
卖出: 如果相反
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18443
