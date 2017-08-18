代码库部分
EA

exp_Amstell-SL - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
思路作者Iurii Tokman.

MQL5 代码作者Vladimir Karputov.

交易不设置获利和止损水平 (这些水平是虚拟计算的).

买入:

  • 如果没有买入仓位 
  • 如果有买入仓位，并且上个仓位的开盘价格高于当前价格一定距离。

卖出: 如果相反

exp_Amstell-SL

