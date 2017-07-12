CodeBaseKategorien
Expert Advisors

exp_Amstell-SL - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
691
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Der Autor der IdeeIurii Tokman.

Автор mql5 кодаVladimir Karputov.

Der Handel ohne Setzung Take Profit und Stop Loss (diese Ebenen werden virtuell gerechnet).

Kauf:

  • Wenn es keine Positionen BUY gibt 
  • Wenn es Positionen BUY gibt und der Preis der Eröffnung der letzten Position ist höher als der laufende Preis nach der Entfernung Distance

Verkauf: umgekehrt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18443

