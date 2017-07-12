exp_Amstell-SL

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Autor der Idee: Iurii Tokman.
Der Handel ohne Setzung Take Profit und Stop Loss (diese Ebenen werden virtuell gerechnet).
Kauf:
- Wenn es keine Positionen BUY gibt
- Wenn es Positionen BUY gibt und der Preis der Eröffnung der letzten Position ist höher als der laufende Preis nach der Entfernung Distance
Verkauf: umgekehrt.
