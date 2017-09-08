無料でロボットをダウンロードする方法を見る
exp_Amstell-SL - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 915
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者: Iurii Tokman。
MQL5 コードの著者:Vladimir Karputov。
設定せずにトレード利益とストップロスレベルを取る (レベルは、事実上計算されます)。
Buying:
- 買物のポジションがなければ
- 買いポジションがあって、最後のポジションのオープン価格が距離によって現在の価格より高い場合。
売り: 反対の場合。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18443
