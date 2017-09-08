コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

exp_Amstell-SL - MetaTrader 5のためのエキスパート

satop | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
915
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者: Iurii Tokman

MQL5 コードの著者:Vladimir Karputov

設定せずにトレード利益とストップロスレベルを取る (レベルは、事実上計算されます)。

Buying:

  • 買物のポジションがなければ 
  • 買いポジションがあって、最後のポジションのオープン価格が距離によって現在の価格より高い場合。

売り: 反対の場合。

exp_Amstell-SL

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18443

2つの iMA のクロス 2つの iMA のクロス

2つの iMAs (移動平均) のクロスオーバーは、1つのより多くの iMA (移動平均) フィルターとして使用されます。 ロット: マニュアルまたはバランスのリスク%。 ストップ、相場または指値オーダー。 EA はまた、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを設定します。

NRTR_ATR_STOP_HTF NRTR_ATR_STOP_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ NRTR_ATR_STOP インジケーター。

Exp_NRTR_ATR_STOP Exp_NRTR_ATR_STOP

トレーディングシステムは、NRTR_ATR_STOP インジケーターシグナルに基づいています。

垂直線 垂直線

インジケーターは垂直線 (OBJ_VLINE) を描画し、指定した時間 (時間と分) に移動します。