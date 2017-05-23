CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

exp_Amstell-SL - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2052
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиIurii Tokman.

Автор mql5 кодаVladimir Karputov.

Торговля без выставления Take Profit и Stop Loss (эти уровни рассчитываются виртуально).

Покупка:

  • если нет позиций BUY 
  • если позиции BUY есть и цена открытия последней позиции выше текущей цены на расстояние Distance

Продажа: наоборот.

exp_Amstell-SL

Crossing of two iMA Crossing of two iMA

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

NRTR_ATR_STOP_HTF NRTR_ATR_STOP_HTF

Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Vertical line Vertical line

Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).

Standard Deviation Channel MT5 Standard Deviation Channel MT5

Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытия