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exp_Amstell-SL - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2052
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Iurii Tokman.
Автор mql5 кода: Vladimir Karputov.
Торговля без выставления Take Profit и Stop Loss (эти уровни рассчитываются виртуально).
Покупка:
- если нет позиций BUY
- если позиции BUY есть и цена открытия последней позиции выше текущей цены на расстояние Distance
Продажа: наоборот.
Crossing of two iMA
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.NRTR_ATR_STOP_HTF
Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Vertical line
Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).Standard Deviation Channel MT5
Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытия