exp_Amstell-SL

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.