CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
908
Ranking:
(13)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18423

Exp_PercentageCrossoverChannel_System Exp_PercentageCrossoverChannel_System

Sistema comercial construido sobre las señales del indicador PercentageCrossoverChannel_System.

Pipso Pipso

Trabajo en un intervalo temporal definido. Registro de High y Low en un intervalo de barras definido. Protección contra el error "dinero insuficiente".

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

Experto Exp_ColorJFatl_Digit_Tm basado en las señales de la media móvil ColorJFatl_Digit con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.

H_L_ H_L_

Canal que se redibuja, disponiendo además de dos límites superiores e inferiores con un algoritmo parecido al algoritmo de zigzag.