記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 998
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つPercentageCrossoverChannel_Cloudインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの PercentageCrossoverChannel_Cloud .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に配置します。
図1. インジケーター PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18423
