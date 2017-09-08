このEA は指定された時間間隔でトレードを行います。 特定の数のバー内の高値と安値を考慮します。 このEA は、"not enough money" エラーに対するプロテクトがあります。

トレーディングシステムは、PercentageCrossoverChannel_System インジケーターシグナルに基づいています。

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EAは、ColorJFatl_Digit インジケーターシグナルに基づいており、厳密なトレード時間間隔を設定する可能性を提供します。

2つの上部と2つの下罫線を持つ再描画チャネル。 このアルゴリズムはジグザグに類似しています。