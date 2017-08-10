Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_PercentageCrossoverChannel_System - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 682
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema comercial construido sobre las señales del indicador PercentageCrossoverChannel_System. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una barra de color, y en la vela anterior se ha dado el color opuesto o no ha habido color en absoluto.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador PercentageCrossoverChannel_System.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18422
Trabajo en un intervalo temporal definido. Registro de High y Low en un intervalo de barras definido. Protección contra el error "dinero insuficiente".Standard Deviation Channel MT5
El canal se construye usando como base la desviación estándar del precio de cierre
Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorJFatl_Digit_Tm
Experto Exp_ColorJFatl_Digit_Tm basado en las señales de la media móvil ColorJFatl_Digit con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.