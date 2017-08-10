CodeBaseSecciones
H_L_ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Desconocido

Canal que se redibuja, disponiendo además de dos límites superiores e inferiores con un algoritmo parecido al algoritmo de zigzag.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.

Fig. 1. Indicador H_L_

Fig. 1. Indicador H_L_

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18426

