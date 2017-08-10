Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
H_L_ - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 895
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Desconocido
Canal que se redibuja, disponiendo además de dos límites superiores e inferiores con un algoritmo parecido al algoritmo de zigzag.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.
Fig. 1. Indicador H_L_
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18426
Experto Exp_ColorJFatl_Digit_Tm basado en las señales de la media móvil ColorJFatl_Digit con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador RBVI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorXMUV_Tm
Experto Exp_ColorXMUV_Tm basado en las señales de la media móvil ColorXMUV con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.