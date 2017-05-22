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PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
Exp_PercentageCrossoverChannel_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PercentageCrossoverChannel_System.CandleRange_HTF
Индикатор CandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
H_L_
Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.RBVI_Histogram_HTF
Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.