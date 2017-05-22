Индикатор CandleRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.

Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.