und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 760
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18423
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators PercentageCrossoverChannel_System gebaut wurde.Pipso
Die Arbeit in einem bestimmten vorübergehenden Intervall. Die Berechnung High und Low auf einem bestimmten Intervall der Bars. Der Schutz vom Fehler "nicht genug Mittel zur Verfügung stehen".
Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit_Tm wurde aufgrund der Signalen des Movings ColorJFatl_Digit erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.H_L_
Der umgezeichnete Kanal, der zwei oberen und unteren Grenzen hat, mit dem Algorithmus, der mit dem Algorithmus des Zickzackes ähnlich ist.