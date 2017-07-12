CodeBaseKategorien
Indikatoren

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
760
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18423

