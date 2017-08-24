CodeBaseSeções
Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18423

Exp_PercentageCrossoverChannel_System Exp_PercentageCrossoverChannel_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador PercentageCrossoverChannel_System.

Pipso Pipso

Trabalho num determinado intervalo de tempo. Contabilização de High e Low num determinado intervalo de barras. Proteção contra o erro "falta de dinheiro".

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

O expert Exp_ColorJFatl_Digit_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorJFatl_Digit com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.

H_L_ H_L_

Canal que se redesenha e tem duas bordas superiores e duas inferiores. Seu algoritmo é semelhante ao do ZigZag.