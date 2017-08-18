本EA交易在指定的时间段进行交易，它会考虑到一定柱数之内的最高价和最低价，该EA交易还包括了避免“资金不足”错误的处理。

本交易系统是基于 PercentageCrossoverChannel_System 指标信号的。

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EA交易是基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的，并且它可以设置严格的交易时间段。

有两条上下边界的重绘的通道，它的算法类似于之字转向(ZigZag)。