喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 945
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossoverChannel_Cloud 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 PercentageCrossoverChannel_Cloud.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18423
